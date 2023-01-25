Yalova ve Gemlik'te tamamlanan köprü, kavşak ve bağlantı yolları yarın açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Yalova'da yapımı tamamlanan otogar kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde tamamlanan Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle yarın hizmete açılacağı duyuruldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Yalova'da yapımı tamamlanan otogar kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde tamamlanan Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle yarın hizmete açılacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yolları ile Gemlik- Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı yollarının açılış töreninin yarın yapılacağı belirtildi. Söz konusu projelerle Gemlik ve Yalova'da ulaşım standardının yükseleceğine dikkat çekilerek, "Gemlik, körfezin coğrafi konumu itibarıyla Kuzeybatı Anadolu'nun deniz yolu taşımacılık ihtiyacına cevap veren bir konumdadır. İstanbul, Bursa, İzmit kesimindeki limanların, bölgede lojistik üs oluşturması ve ülkemizin 4'üncü büyük serbest bölgesinin Gemlik'te bulunması ilçenin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamakta, bunun sonucu olarak kıyılarda yoğun yapılaşmalara ve güçlü bir altyapı ile kara yolu ulaşım ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Gemlik-Yenimahalle yol ayrımında Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı inşa edildi. 1075 metre uzunluğunda inşa edilen kavşak projesi, 950 metrelik bağlantı yolları ile birlikte 2 bin 25 metreye ulaşmaktadır. Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı, trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecektir" denildi.

Yalova otogar kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile bölgenin ulaşım standardının artırılacağı belirtilerek, "Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hayata geçirilmesiyle stratejik konumu ve kapasitesi artan Yalova'nın kara yolu bağlantılarını güçlendiren yatırımlar hayata geçirilerek şehirdeki ekonomik faaliyetlere ivme kazandırılıyor. Bu kapsamda kentin en yoğun kuzey-güney ulaşım aksında bulunan Yalova otogar kavşağı bağlantı yolları tamamlanarak hizmete sunuluyor. 1600 metre uzunluğunda bağlantı yolları ve 33,2 metre uzunluğundaki tek köprü şeklinde inşa edilen Yalova otogar köprülü kavşağı, 25 metre platform genişliğine sahip olup trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı hizmet verecektir. Kentin kuzey-güney aksında bulunan ulaşım ağında da yol standardı yükseltilmiş ve kesintisiz trafik akışı sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.