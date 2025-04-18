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Yalova Oto Show 2025 Açılışını Gerçekleştirdi

Yalova Oto Show 2025 Açılışını Gerçekleştirdi
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Yalova'da 4. kez düzenlenen Oto Show, otomobil tutkunlarını 18 - 20 Nisan 2025 tarihlerinde ağırlayacak. Fuar, 16 markanın 40 modelini sergileyerek ziyaretçilere araçları kıyaslama imkanı sunacak.

Yalova'da bu yol 4'üncüsü düzenlenen Oto Show kapılarını otomobil tutkunlarına açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 4. Yalova Oto Show 18 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 16 markanın 40 modeli beğeniye sunulacak. Açılışta konuşan etkinliği düzenleyen firmanın Genel Müdürü Volkan Dizen, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz organizasyonumuza hoş geldiniz. Yalova ilimizde olmaktan ve her yıl artan katılımdan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Organizasyonumuzun amacı genel ve bölgesel olarak sektör ekonomisine destek vermek olduğu gibi diğer bir yandan da Yalovalı vatandaşlarımızın kilometrelerce yol kat edip belli bir kıyaslamayı yapması yerine tek noktadan araç ve modelleri kıyaslamasına imkan sağlamaktır" dedi.

Fuar 3 gün boyunca ziyarette açık kalacak. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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