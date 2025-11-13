Yalova OSB'den anlamlı etkinlikler

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla iki anlamlı etkinlik gerçekleştirdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde, Osb'nin pilot okulu Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Nutuk kitabı hediye edildi. Bu özel armağan, gençlere Atatürk'ün düşünce dünyasını, mücadele azmini ve çağdaş Türkiye vizyonunu doğrudan aktaran bir rehber niteliği taşıyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise aynı okulun öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla OSB sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Dikilen fidanlar, OSB'nin sosyal alanlarından biri olan vagon büfesi çevresine yerleştirildi. Bu çalışmayla bölge, üretim faaliyetlerinin yanı sıra çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam bilinciyle de örnek bir sanayi alanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yalova OSB yönetimi, bu tür etkinliklerin gençlerde hem doğa sevgisini hem de toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirdiğini vurgulayarak şu mesajı paylaştı:

"Üretimin kalbinde yer alan bölgemizde, geleceğin teknisyenlerini ve mühendislerini yetiştiren okullarımızla birlikte; Atatürk'ün mirasına sahip çıkan, çevresine duyarlı ve mesleğiyle gurur duyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün dikilen her fidan, hem Cumhuriyetimizin köklerine hem de geleceğe duyulan inancın simgesidir."

Yalova Makine İhtisas OSB, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği değerlere sahip çıkmayı ve sanayiyle toplumsal bilinci bir araya getiren anlayışını kararlılıkla sürdürüyor. - YALOVA