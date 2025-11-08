Yalova OSB'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Görüşmeleri

Yalova Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) heyeti, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette heyet, öncelikli olarak OSB katılımcılarından Yaşalar Çelik İşleme ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. üretim tesislerini gezerek üretim süreçleri hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Yalova OSB yönetimi tarafından gerçekleştirilen sunumla bölgenin mevcut durumu, yatırımcı profili ve yürütülen projeler hakkında SANTEK heyeti ile bilgi paylaşımında bulunulurken ayrıca sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliği fırsatları üzerine değerlendirmelerde yapıldı. Üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayi odaklı tez çalışmalarının artırılması, üniversite öğrencilerinin sanayi kuruluşlarında staj ve dönemsel çalışma eşleştirme çalışmalarının artırılarak devam ettirilmesi ve öğrencilerin yenilikçi projelerinin sanayicilerce desteklenmesi gibi önemli konularda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmeler neticesinde Yalova OSB'nin sanayi ekosisteminde yürüttüğü çalışmaların yerinde incelenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturuldu. Saha gezisi ve gerçekleştirilen sunumlar çerçevesinde, bölgenin gelişim süreci ile sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyel iş birliği alanları değerlendirildi. - YALOVA