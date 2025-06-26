Yalova OSB'de Karbon Yakalama Projesi Başarıyla Tamamlandı

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Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen 'Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri' projesi tamamlandı. Proje, çevresel sürdürülebilirliği artırma hedefiyle sanayi tesislerinin karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), "Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri" adlı proje başarıyla sonuçlandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen proje bölgede hayata geçirilen ilk karbon projesi olma özelliğini taşıyor. Proje çerçevesinde Osb'nin karbon ayak izi envanteri hazırlandı ve karbon yakalama teknolojilerinin fabrikalarda nasıl kullanılabileceği teknik ve ekonomik açıdan değerlendirildi. Elde edilen veriler, sanayi tesislerinin daha az karbon salan üretim yöntemlerine geçişinde yol gösterici olacak.

Yalova OSB Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen bu proje, sadece çevreye katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda OSB'nin kurumsal gücünü de artırdı. Sanayicilere karbon salımını azaltma, kaynakları daha verimli kullanma ve çevre kirliliğini önleme konularında somut adımlar sunuldu.

Projenin bir başka kazanımı da Yeşil OSB sertifikasyon süreci başta olmak üzere bölgedeki birçok çevre odaklı projeye altlık teşkil edecek. Kaliteli, çevreci, iş güvenliği kurallarına uygun ve verimli bir bölge olmayı da amaçlayan OSB, aynı zamanda Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi) gözetimi de başarı ile tamamlayarak OSB'nin uluslararası standartlarına uyum çalışmalarına tam kapasiteyle devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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