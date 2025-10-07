Yalova'nın İhracatı Yüzde 19,2 Arttı

Yalova'da yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 456 milyon 58 bin dolar oldu.

2024 yılının ilk 9 ayında 382 milyon 872 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 372 milyon 566 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 583 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar, mayısta 104 milyon 337 bin dolar, haziranda 5 milyon 929 bin dolar, temmuzda 64 milyon 177 bin, ağustosta 7 milyon 774 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz eylül ayı ihracatı ise 83 milyon 972 bin dolar oldu.

9 aylık süreçte Yalova'da en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. Tersaneler 9 ayda 395 milyon 753 bin dolar ihracat yaptı. Bu sektörü 19 milyon 896 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 10 milyon 841 bin dolarla madencilik ürünleri sektörleri takip etti. Yalova'da süs bitkiler sektörünün ihracatı ise 6 milyon 322 bin dolara oldu.

Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 427 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 456 bin dolar, çelik 3 milyon 175 bin, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 428 bin dolar, hazır giyim 2 milyon 67 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 265 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 104 dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 178 bin. - YALOVA