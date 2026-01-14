Yalova'nın 2025 ihracatı 805 milyon dolar oldu

Yalova'nın 2025 ihracatı 805 milyon 45 bin dolar olarak açıklandı.

Yalova'da 2025 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 38,7 artarak, 805 milyon 45 bin dolar oldu. Aylara göre ocakta 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 583 bin, nisanda 50 milyon 694 bin, mayısta 104 milyon 337 bin, haziranda 5 milyon 929 bin, temmuzda 64 milyon 177 bin, ağustosta 7 milyon 774 bin, eylülde 83 milyon 945 bin, ekimde 65 milyon 437 bin dolar, kasım ayında ise 131 milyon 426 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz aralık ayı ihracatı ise 151 milyon 693 bin dolar oldu.

Yalova'da yıllara göre ihracata bakıldığında ise 2020'de 524 milyon 950 bin dolar, 2021'de 855 milyon 675 bin, 2022'de 503 milyon 111 bin, 2023'te 819 milyon 252 bin, 2024 yılında ise ihracat 580 milyon 606 bin dolar yapıldı. 2025 yılı ihracatı ise 805 milyon 45 bin dolar olarak açıklandı.

Tersanelerden 707 milyon dolar ihracat

2025 yılında Yalova'da en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. Tersaneler geçtiğimiz yılın 12 ayında 707 milyon 234 bin dolar ihracat yaptı. Bu sektörü 27 milyon 30 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 19 milyon 49 bin dolarla çelik sektörü takip etti. Bu sektörlerin hemen ardından ise 15 milyon 391 bin dolar ihracat ile madencilik geldi.

Çiçekçilik sektörü ihracatı yüzde 4 arttı

Çiçekçilikte önde gelen illerden Yalova'da süs bitkileri sektörünün ihracatı ise 8 milyon 409 bin dolar oldu. Sektör ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artırdı. Kentten 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

"Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 5 milyon 125 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 5 milyon 61 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 954 bin dolar, iklimlendirme 3 milyon 163 dolar, elektrik ve elektronik 3 milyon 117 bin dolar, hazır giyim 2 milyon 633 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 716 bin dolar." - YALOVA