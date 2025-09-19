Haberler

Yalova Makine İhtisas OSB'den Yeşil OSB Projesi Atılımı

Güncelleme:
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 'Yeşil OSB Hazırlık Kapasitesi Geliştirme' projesi ile çevreye duyarlı üretim modellerine geçiş yapmayı hedefliyor. Proje, eğitimler ve stratejiler ile sera gazı salınımını azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Yeşil OSB Hazırlık Kapasitesi Geliştirme" projesine imza attı.

İmza töreni, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Yalova OSB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde, Yeşil OSB olma yolunda uygulanacak stratejiler belirlenecek ve bu stratejiler doğrultusunda katılımcılara eğitimler verilecek. Eğitim içerikleri, 'Yeşil OSB' kriterleri, su yönetimi, enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı gibi tematik alanları ele alacak. Böylece OSB'de faaliyet gösteren firmaların çevreye duyarlı üretim modellerine geçiş süreci hızlanacak. Proje ile üretim tesislerinde sera gazı salınımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve etkin su yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

Yalova Makine İhtisas OSB, bu proje sayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeşil OSB kriterlerini yerine getirerek bölgenin çevreye duyarlı üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım daha attı. Yalova OSB yetkilileri, yalnızca kendi sınırları içinde değil, çevre yerleşim alanlarında da daha temiz ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefleyerek Yeşil OSB vizyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
