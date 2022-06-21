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Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde

Yalova Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı çalışmalarını tamamladı.

Yalova Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı çalışmalarını tamamladı.

Yeni kurulan kurban pazarı Kazımiye Köyü sınırları içerisinde 6 bin metrekare alanda hizmet verecek.

Günümüz koşullarına göre tasarlanan pazarda, ücretsiz otopark hizmeti, sosyal donatılar ve zabıta noktası yer alıyor. Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmesi adına kurban pazarına bayram günü ücretsiz servis de kaldırılacak.

Ayrıca kalıcı olacak olan alan bayram dışında da hayvan pazarı kurulması planlanıyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yalova Belediyesi Kurban Bayramı Zabıta Ekonomi Haberler

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