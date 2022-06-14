Yalova İl Özel İdaresi'ne 15 milyon liralık ek ödenek İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova İl Özel İdaresi'ne 15 milyon TL'lik ek ödenek sağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova İl Özel İdaresi'ne 15 milyon TL'lik ek ödenek sağlandı. İl Özel İdaresi'ne verilen ek ödeneği AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ek ödenekle ilgili teşekkür eden Büyükgümüş, "Kırsal altyapı çalışmalarımıza destek olmak için Yalova İl Özel İdaremize 15 milyon TL ek kaynak tahsisi yapılmıştır" dedi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi İçişleri Bakanlığı Milletvekili Yalova Ekonomi Haberler

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