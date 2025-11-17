Yalova İl Müdürü'nden Doğal Gaz Sayaçları Açıklaması

Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, vatandaşlara yönelik doğal gaz sayaçlarını değiştirmeme durumunda idari para cezası uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İl Müdürü Aydın, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açan söz konusu haberlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"14 Kasım 2025 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, 'Türkiye'nin tamamında geçerli olacak: 45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza' başlıklı içerikler gerçeği yansıtmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından bu yönde herhangi bir duyuru yapılmamıştır."

Aydın, sayaçlarla ilgili düzenlemelerin 23 Kasım 2023 tarihli ve 32378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile belirlendiğini hatırlatarak, "Yürürlükteki yönetmelikte sayaçların muayene süreçleri, sorumlu kurumlar ve idari yaptırımlar açıkça tanımlanmıştır. Vatandaşlarımızın, sayaçların sökülmesi, takılması veya muayene sürelerinin takibi gibi işlemlerden sorumlu tutulması söz konusu değildir" dedi.

Yönetmelikteki tanımlara göre tüm sorumluluğun elektrik dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketleri ve ilgili su idarelerinde olduğunu vurgulayan Aydın, "Herhangi bir uygunsuzluk durumunda idari para cezaları bu kurumlara uygulanmaktadır. Abonelere yönelik herhangi bir yaptırım maddesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Aydın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığını belirterek, "Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak bu konuda resmi mevzuat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - YALOVA