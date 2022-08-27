Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova haberi | Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 532'ye ulaştı

Ekonomi Haberleri

Yalova haberi | Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 532'ye ulaştı

Yalova haberler... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 temmuz ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 532'ye ulaştığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 temmuz ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 532'ye ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 532'ye ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 315 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 113 kamyonet, 11 bin 146 motosiklet, 3 bin 295 traktör, 2 bin 212 minibüs, 2 bin 146 kamyon, 993otobüs ve 312 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tragger Yalova Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title