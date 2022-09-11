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Yalova yerel haberi | Harlek Termal Otel '5 yıldızlı' oluyor

Ekonomi Haberleri

Yalova haberine göre - Harlek Termal Otel '5 yıldızlı' oluyor Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel'in 5. yıldız için bakanlığa müracaatta bulunduğu bildirildi.

- Harlek Termal Otel '5 yıldızlı' oluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel'in 5. yıldız için bakanlığa müracaatta bulunduğu bildirildi.Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlanarak onay safhasına geldiğini ifade etti.

Umur, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay vermesi durumunda Harlek Termal Otel'in Kütahya'da ilk 5 yıldızlı termal otel statüsüne kavuşacağını dile getirdi.

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan otelin şu an 250 yatak kapasitesi ile 4 yıldızlı olarak hizmet verdiğini anlatan Umur, "5. yıldız için çalışmalarımız tamamlandı. Bilindiği gibi, bu hususta Belediye Başkanı Alim Işık'ın müjdeyi vermesinin ardından çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi onay safhasına geldi. Kütahya'da ilk kez 5 yıldızı termal otel olma unvanını elde edeceğiz. Bu ilki Kütahya'ya inşallah biz yaşatacağız" diye konuştu.

Umur, 5 yıldızlı otel olmaları durumunda yurt dışı müşteri sayısının daha da artacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Ekonomi

Kütahya Termal Yerel Ekonomi Haberler

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