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Yalova haber: Yalova kıvırcığı koyunu ırkı resmen tescillendi

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Yalova haber: Yalova kıvırcığı koyunu ırkı resmen tescillendi

Yalova haberler: Yalova kıvırcık koyunu ırkı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla tescillendi.

Yalova kıvırcık koyunu ırkı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 2005 yılında hayata geçirilen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2012 yılında başvurusu yapılarak kabul edilen Yalova kıvırcık koyunu bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen ayrı bir ırk olarak tescillenmiş oldu.

Yalova kıvırcık koyunu hem kuyruk yapısı hem dış görünüşü hem de etin içindeki yağın dağılımı itibarıyla ayrıca etinin de daha lezzetli olmasıyla diğer koyunlardan öne çıkıyor.

Yalova kıvırcığının tescilinin ardından üreticiler daha çok gelir elde edebilecekler. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yalova Ekonomi Haberler

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