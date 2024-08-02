Yalova'da 2024 Yılının İlk 7 Ayında İhracat Yüzde 10,9 Arttı

Yalova'dan 2024 yılının ilk 7 ayında 297 milyon 944 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Kentte yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 arttı.

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla kapatan Yalova'daki firmalar 2024 yılına hızlı bir girişi yapmıştı. Kentteki firmalar bu yılın ocak ayında 81 milyon 342 bin dolar, şubat ayında 36 milyon 376,43 bin dolar, Martta ise 53 milyon 40,47 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Sonraki aylarda ise nisanda 8 milyon 214,93 bin, mayısta da 7 milyon 519,93 bin dolar ihracat yapıldı. 2 aylık yaşanan düşüşün ardından haziran ayında yılın en yüksek ihracatı gerçekleşti. Yalova'daki firmaların haziran ayı ihracatı 105 milyon 648,05 bin dolar oldu. Temmuz ayında ise 2024'ün en düşük ihracatı gerçekleşti. Temmuz ihracatı 5 milyon 829,57 bin dolar oldu. Böylelikle 2024 yılının ilk 7 ayında yapılan ihracat 297 milyon 944 bin dolar oldu.

Yalova'da 7 aylık dönemde en çok ihracat gemi ve yat hizmetleri sektöründe yapıldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 65,3 ihracatını artıran tersaneler 7 ayda 255 milyon 859,79 bin dolar ihracat yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise 15 milyon 157 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörün ardından 9 milyon 107 bin dolar madencilik sektörü geldi. Madenciliği süs bitkileri sektörü 3 milyon 606 bin dolarla takip etti. Yalova'da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 895 bin, demir ve demir dışı madenler 2 milyon 194 bin, makine ve aksamları 1 milyon 867 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 472 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 233 bin dolar. - YALOVA