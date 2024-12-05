Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Yalova'dan 2024 Yılında 530 Milyon Dolar İhracat

Yalova'dan 2024 Yılında 530 Milyon Dolar İhracat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 2024 yılının 11 ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayında 31 milyon 250 bin dolar ihracat yapıldı ve toplamda 530 milyon 923 dolara ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre ihracat yüzde 28,3 düşüş gösterdi.

Yalova'dan 2024 yılının 11 ayında 530 milyon 923 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, Yalova'dan kasım ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu. Böylelikle yılın 11 ayında yapılan ihracat 530 milyon 923 dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 740 milyon 288 bin dolar olan ihracat yüzde 28,3 düştü. 2023 yılının tamamında ise Yalova'dan yapılan ihracat 819 milyon 252 bin dolar olmuştu.

Kentteki firmaların 2024 yılının 11 aylık döneminde aylara göre ihracatı ise şöyle oldu: Ocak 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat 36 milyon 369,424 bin dolar, mart 53 milyon 40,46 bin dolar, nisan 8 milyon 195,74 bin dolar, mayıs 7 milyon 519,11 bin dolar, haziran 105 milyon 648,05 bin dolar, temmuz 5 milyon 828,57 bin dolar, ağustos 6 milyon 488,21 bin dolar, eylül 78 milyon 277 bin dolar, ekim 116 milyon 964, kasım 31 milyon 250 bin dolar.

Tersaneler ihracatı sırtladı

Yalova'da 11 aylık dönemde en çok ihracat gemi ve yat hizmetleri sektöründe yapıldı. Tersanelerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 30 düşerek 461 milyon 506 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 11 ayda 24 milyon 532 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörün 13 milyon 721 bin dolar ihracatla madencilik sektörü takip etti.

Süs bitkileri sektörü ihracatını yüzde 16 artırdı

Süs bitkileri sektöründe ise 7 milyon 197 bin dolar ihracat yapıldı. Sektör geçtiğimiz yılın ayın dönemine göre ihracatını yüzde 16,4 arttırdı. Yalova'da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 898 bin, elektrik ve elektronik 4 milyon 69 bin, demir ve demir dışı madenler 3 milyon 436 bin, makine ve aksamları 3 milyon 298 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 7 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 500 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 444 bin dolar, çelik 1 milyon 189 dolar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Juventus'u milyonlarca eurodan etti
img

İşte canlı yayında fenalaşan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı
img

Kayınvalidesi ve kayınpederinin aldığı loto biletiyle milyoner oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.