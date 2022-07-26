Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı - Haberler

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Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı

Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 haziran ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 84'e ulaştığı bildirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 haziran ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 84'e ulaştığı bildirdi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 84'e ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 124 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 51 kamyonet, 10 bin 988 motosiklet, 3 bin 280 traktör, 2 bin 200 minibüs, 2 bin 138 kamyon, 998 otobüs ve 305 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tragger Yalova Ekonomi Haberler

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