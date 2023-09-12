Yalova'da Kivi Üreticileri Memnun

Yalova'da üretilen kivinin bu yılki büyüklüğü ve kalitesi üreticileri sevindiriyor. Geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir kaliteye sahip olan kivi, üreticilerin beklentilerini karşılıyor.

Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi kivi, bu yıl meyve büyüklüğü ve kalitesi nedeniyle üreticisinin yüzünü güldürecek.

Türkiye'de üretilen kivinin yüzde 40'nın yetiştirildiği Yalova'da üreticiler kasım ayında hasat yapmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl 30 bin ton civarında kivi yetiştiren Yalovalı çiftçiler, bu yıl meyvenin kalitesinden oldukça memnun. Türkiye'nin kivi üretiminde önemli merkezlerinden olan Altınova ilçesinde meyve üreticiliği yapan Fevzi Arıcı, baharda çiçeklenme döneminde yaşanan iklimsel sıkıntılar nedeniyle meyve sayısının bu yıl eksik olduğunu ifade etti. Meyvenin kalibresinin büyük olduğunu anlatan Arıcı, "Daha çok meyve olması lazımdı ama kalitesi iyi. Meyve sayısı az ama kalitesi yüksek. Daha büyük meyveli. Meyve iriliğinden dolayı. Aşağı yukarı yine aynı tonaj yakalanacak" diye konuştu.

Üretici 1 doların üzerinde fiyat bekliyor

Geçtiğimiz yıl kivi boyutlarının küçük olması nedeniyle satış fiyatlarında istediğini bulamayan kivi üreticilerinin bu yıl daha rahat olduğunu belirten Arıcı, "Bu sene bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Bu yıl buzhaneler fiyatlarını erken açıkladı. Bu sefer kabzımallar buzhane pahalılığından dolayı kendilerini zorladılar. Bu sene çok iyi. Şu anda üreticinin çoğu 1 dolar üzerinde kilo fiyatı bekliyor. Satanlar ama o istediğini bulamadı. Satanlar 15 lira civarında sattılar" dedi.

Bu sene dikim yapılmadı

Arıcı, son dönemlerde kivi bahçelerinde yaşanan sıkıntıya da değindi. Ağaçların kurumaya başladığını söyleyen Arıcı, "Ovamıza artık tersanelerden dolayı mı bilmiyorum, bir hastalık geldi. Ağaçlarımız kurumaya başladı. Bazı bölgelerde aşağı yukarı yüzde 50 kuruma oldu. Bu sene maliyetler arttığından dolayı dikim olmadı. Dönümü aşağı yukarı 150 bin lirayı filan buluyor. O yüzden bu sene dikim yok" dedi.

Arıcı, Altınova'da yetiştirilen kivinin Türkiye'nin en kaliteli meyvesi olduğunu sözlerine ekledi. - YALOVA