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Yalova'da İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Toplantısı

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Yalova'da İnsan Kaynakları Platformu tarafından düzenlenen toplantıda, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki ve cezai sorumlulukları konusu ele alındı. Yalova Valisi, SGK İl Müdürü ve diğer yetkililerin katıldığı programda bilgilendirme yapıldı.

Yalova'da İnsan Kaynakları Platformu tarafından "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları" konulu toplantı düzenlendi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Yalçın Kubat, Yalova SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede ve İnsan Kaynakları (İK) üye işyeri temsilcileri katıldı.

Seminerde "iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki ve cezai sorumlulukları" ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantı sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sonlandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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