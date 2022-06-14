Dev gemi denizden karaya 10 saatte 1992 lastik üzerinde taşındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane tarafından satın alınan 10 bin 350 ton ağırlığındaki gemi, havuzdan karaya 1992 lastik üzerinde 500 metre uzaklıktaki alana taşındı.

Tersan firmasınca değerlendirilmek üzere alınan 180 metre uzunluğunda, 16 metre yükseklik ve 27 metre genişliğindeki "De Transporter" gemisi, tersanenin yüzer havuzuna getirildi.

Dev geminin havuzdan alınarak tamir ve bakım yapılacak 500 metre uzaklıktaki sahaya ulaştırılması için planlama yapıldı.

Daha önce aynı tersanede üretilen iki yolcu gemisini 4 günde başarıyla suya indiren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği firmasına bağlı ekipler, operasyon için hazırlıklarına başladı.

Yaklaşık iki ay proje hazırlık sürecini tamamlayan ekip, 317 aks üzerinde, 1992 lastik kullanarak iki günde 10 saatlik çalışmayla gemiyi havuzdan alarak 500 metre uzaklıktaki hedeflenen alana götürdü.

Mühendislik firmasının genel müdürü Abdullah Altunkum, yaptığı açıklamada, operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

2020 yılının eylül ayındaki operasyona değinen Altunkum, "Yine Tersan'da her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin tersane sahasında yüzer havuza yükleme işlemini gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilke imza atmıştık. Bu Türkiye'nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma işlemiydi. Bu yıl ise kendi rekorumuzu kırarak iki günlük bir operasyonun ardından 10 bin 350 tonluk de Transporter gemisini taşıdık." ifadesini kullandı.