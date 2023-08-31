Yalova'da balıkçılar hamsiden umutlu

- Yalova'da balıkçıklar hamsiden umutlu: "Vatandaşımız bu yıl mutlaka balık yer. Bu sene hamsi bol."

YALOVA - 1 eylül itibariyle açılacak av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Yalovalı balıkçılar, bu yıl bol bol hamsi tutmayı umuyor. Balıkçıların bu sezon palamuttan beklentisi ise düşük.

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, 1 eylül itibariyle "Vira bismillah" diyecek balıkçıların son hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre bu sene palamuttan pek bir beklentilerinin olmadığını anlatan Karataş, özellikle hamsinin bu yol bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Karataş, Yalova'da balıkçıların Marmara Denizi ve Karadeniz'de avlanmaya gittiğini bugün itibariyle denize açılacaklarını ifade ederek, "Av sezonu geçen seneki gibi palamut biraz zor gözüküyor, göstergeler öyle. Baktığımı zaman şu an lüfer, çinekop, hamsi Karadeniz ve Marmara Denizi'nde mevcut. Göstergeler de iyi. Bu sene hamsi Karadeniz'de, Marmara'da olsun dar gelirli vatandaşımız bol bir hamsi yiyebilecek diyebileceğiz" dedi.

Balık çıkış noktası sıkıntısı

Karataş, Yalova'daki balıkçıların mevcut 2 sıkıntısı bulunduğunu ifade etti. Bunlarında birinin balık çıkış noktasının uygun olmamasından kaynaklandığını anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"2 tane mevcut limanımız var elimizde. Balık çıkış noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hatta Tarım İl Müdürlüğü'müze dilekçe vererek balık çıkış noktasının iptal edilmesi talebinde bulunduk. Bunun da nedeni, teknelerimiz yanaşıp balık çıkartamıyor. Rıhtımımız yok. İlk başta yapılacak yatırımlar arasında olduğu söylendi."

İkinci sıkıntılarının ise yunuslar olduğunu anlatan Karataş, bu hayvanın ağlarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Avrupa Birliği kriterleri var ama sıkıntımız bu konuda büyük. Devlet bazında yüksek frekanslı yunus kovucular koysalar, en azından körfezlerde bunun önlemi alınsa balıkçı biraz rahatlamış olur. Küçük balıkçı gerçekten sıkıntı yaşıyor" dedi.

Büyük balıkçılarında yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle de sıkıntı yaşayacağını sözlerine ekleyen Karataş, "Keza büyük balıkçılar da aynı şekilde mazot fiyatları çok büyük oranda arttı. Bu sene bizim Yalova ilinde 30-40 tane tekne Karadeniz'e gidiyorsa bu sene 10 tanesi anca gidecek. Çünkü yakıt giderlerini karşılayamayacak durumdayız. Yakıt fiyatlarındaki artış balık fiyatlarını da etkileyecek. Burada geçen sene mezada bir nakliye aracını 500 liraya yolluyorsam bugün bin 500 liraya yolluyorum. İster istemez bunlar da balık fiyatlarına yansıyacaktır ama balığın bolluğundan halk, dar gelirli vatandaşımız bu yıl mutlaka balık yer. Bu sene hamsi bol" ifadesini kullandı.