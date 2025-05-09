Yalova'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezatı Yoğunluğu

Yalova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü hareketliliği

YALOVA - Türkiye'de kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden olan Yalova'da, Anneler Günü öncesinde düzenlenen çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Açık artırma usulü gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaflar fiyat artırıyor, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oluyor. Anneler Günü nedeniyle satışlarda büyük bir artış yaşanıyor.

Kooperatifin Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Cankurt, Anneler Günü'nün sektörün en önemli günü olduğunu belirterek, "Bahar itibariyle çiçek sayılarımız yüksek, müşteri sayılarımız da yüksek. Kooperatifimizin 18 şubesi var. Ağırlıkla şubeler büyük illerde. Yalova hem üretim bölgemiz hem de satış noktamız" dedi.

Cankurt, Anneler Günü'nde en çok gülün ilgi gördüğünü belirterek, "Çeşidimiz çok bol olduğu için hepsi tercih ediliyor ama en çok gül ilgi görüyor. Yalova'da gül üretimi yeni başladı, sezona yeni girdi. 2 demet gül, yani 40 tane gül şu anda 600 ile bin lira bandında gidiyor" ifadesini kullandı.

Anneler Günü hazırlığı için mezattaki açık artırmaya katılan esnaflardan Özer Semiz ise, "Mezat yoğun geçiyor. Ürünler çok. Tüm üretici arkadaşlar ürünlerini mezatlara göndermiş durumdalar. Meslektaşlarımız da mezatlarda ürünlerini alıyorlar ve son hazırlıklarını yapıyorlar. Anneler Günü'nde her zamanki gibi yoğun bir talebin olacağını düşünüyoruz. Orkideler, güller, kır çiçekleri, demetler daha çok tercih edilecek" diye konuştu.

Semiz, Anneler Günü'nde ise gül fiyatlarında çok büyük bir artış beklemediklerini sözlerine ekledi.