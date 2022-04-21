Yalova'da 3 ayda 81 milyon 875 bin dolar ihracat

YALOVA (İHA) - Yalova'da 2022 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 azalarak 81 milyon 875 bin dolar oldu.

Yalova'nın 2022 mart ayı ihracatı 39 milyon 816 bin dolar olarak açıkladı. Kentte ocak ayında 6 milyon 422 bin dolar, şubatta ise 35 milyon 635 bin dolar ihracat yapılmıştı. 2021 yılının ilk 3 ayında 124 milyon 723 bin dolar olan ihracat 2022 yılının aynı döneminde yüzde 34,4 azalarak 81 milyon 875 bin dolara düştü.

Aslan payı tersanelerin

Öte yandan Yalova'da en çok ihracatın gerçekleştiği gemi yat sektöründe 3 ayda 62 milyon 435 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde 108 milyon 603 bin dolar olan gemi ve yat sektörünün ihracatında bu yıl yüzde 42,5 oranında düşüş yaşandı. Tersaneleri 5 milyon 228 bin dolar ihracat ile tekstil ve hammaddeleri sektörü takip etti. Kimyevi madde ve mamülleri sektörünün ihracatı ise 4 milyon 913 bin dolar oldu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi