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Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 51,1 Arttı

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Yalova'da 2024 yılının ilk 6 ayında 292 milyon 115 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Kentte yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 arttı. Yalova'da en çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi ve yat hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri ve mobilya yer aldı.

Yalova'dan 2024 yılının ilk 6 ayında 292 milyon 115 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Kentte yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 arttı.

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla kapatan Yalova'daki firmalar 2024 yılına hızlı bir girişi yapmıştı. Kentteki firmalar bu yılın ocak ayında 81 milyon 342 bin dolar, şubat ayında 36 milyon 376,43 bin dolar, martta ise 53 milyon 40,47 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Sonraki aylarda ise nisanda 8 milyon 214,93 bin, mayısta da 7 milyon 519,93 bin dolar ihracat yapıldı.

2024'ün en yüksek ihracatı haziranda

2 aylık yaşanan düşüşün ardından haziran ayında yılın en yüksek ihracatı gerçekleşti. Yalova'daki firmaların haziran ayı ihracatı 105 milyon 648,05 bin dolar olarak açıklandı. Böylelikle 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan ihracat 292 milyon 115 bin dolar oldu. 2023 yılın aynı döneminde 193 milyon 283 dolar ihracat yapılmıştı. Böylelikle geçtiğimiz yılın ayını dönemine göre, kentteki ihracat rakamı yüzde 51,1 arttı.

İhracatı tersaneler sırtladı

Yalova'da 6 aylık dönemde en çok ihracat gemi ve yat hizmetleri sektöründe yapıldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 65,3 ihracatını artıran tersaneler 6 ayda 255 milyon 850,79 bin dolar ihracat yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 27,2 düştü. Sektör bu yılın 6 aylık döneminde 12 milyon 859,83 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Kentte en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 7 milyon 626 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Süs bitkisi ihracatında düşüş

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden olan Yalova'nın süs bitkileri ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,7 düştü. 2023'ün 6 aylık döneminde 3 milyon 865 bin dolar olan süs bitkileri ihracatı, 2024'ün aynı döneminde 3 milyon 337 bin dolara indi.

Yalova'da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 465 bin, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 998 bin, makine ve aksamları 1 milyon 734 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 994 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 17 bin dolar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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