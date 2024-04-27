Yalova, Çorlu ve İnegöl'de Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Belli Oldu

Yalova ile Tekirdağ'ın Çorlu, Bursa'nın İnegöl ilçelerinde doğal gaz dağıtım hizmeti sunacak şirketler belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde dağıtım hizmeti verecek şirketlere yönelik 24-26 Nisan tarihlerinde yapılan ihaleler tamamlandı.

Buna göre, Yalova ve Çorlu'da gaz dağıtım hizmetlerini A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ, İnegöl'de ise Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. AŞ sağlayacak.

24 Nisan'da yapılan ihalede, Yalova'da dağıtım hizmeti veren ARMAGAZ için en yüksek teklifi, 1 milyar 910 milyon lira ile A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ verdi.

25 Nisan'daki ÇORDAŞ doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesinde de en yüksek teklif, 1 milyar 480 milyon lira ile A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ'den geldi.

İNGAZ doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesi ise 26 Nisan'da gerçekleştirildi. Söz konusu ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 400 milyon lira ile Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. AŞ verdi.

Böylelikle Yalova, Çorlu ve İnegöl'de yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşa doğal gaz hizmeti götürecek şirketlerin toplam ihale bedeli 4 milyar 790 milyon liraya ulaştı, KDV tutarı ise 958 milyon lira oldu.

İhale sonuçları Kurul onayına sunulacak. Kurul tarafından onaylanması halinde, ihaleyi kazanan şirketlere şebekelerin devredilmesi ve yeni lisansların verilmesi süreçleri yürütülecek.

28 Eylül 2023'de EPDK tarafından şirketlerin yönetim kuruluna atanan üyelerin görevleri de yeni lisanslar verilene kadar devam edecek.

Enerji tedarikinde risk görüldüğü durumda EPDK tedbir alacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kazanan şirketleri tebrik ederek Türkiye'nin enerji yönetimi ve özel sektör işbirliğinde doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine kararlılıkla yürüdüğünü kaydetti.

Dağıtım hizmetlerinin aksamaması ve tüketicilere en kaliteli hizmetin verilmesinin, temel öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuz tarafından atanan yönetim kurulu üyelerimiz 7 ay boyunca bu konuda üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. İhale sürecimiz de tüm şeffaflığı ile gerçekleştirildi ve sektörümüze layık bir şekilde tamamlandı. Kazanan şirketleri tebrik ediyorum. İhalelere gösterilen yoğun ilgi ve oluşan yüksek şebeke satış bedelleri, yatırımcılarımızın ülkemizin hem ekonomisine hem de enerji yönetimine duyduğu güveni bir kere daha ortaya koymuştur. Milletimiz ve sektörümüz için hayırlı olsun. İnanıyorum ki ihaleyi kazanan şirketler dağıtım bölgesindeki vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunacaktır. Bundan sonra da tüketicilerimizin enerji tedarikinin aksatılması riskini gördüğümüz durumlarda EPDK olarak gerekli tedbirleri kararlılıkla alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

EPDK tarafından tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye borçlarını ödememesi nedeniyle geçen yıl eylül ayında ARMAGAZ, ÇORDAŞ ve İNGAZ'a kayyum atanmıştı.