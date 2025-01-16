Yakup Aydilek, Eşarj Genel Müdürü Olacak

Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan Eşarj'ın Genel Müdürlüğü pozisyonunu 1 Şubat 2025'ten itibaren, Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı görevine ek olarak Yakup Aydilek üstlenecek. Yakup Aydilek, yeni görevinde şirketin stratejik büyüme hedeflerine ulaşması ve sektördeki önemli konumunu pekiştirmesi yolculuğuna liderlik edecek.

Enerjisa Enerji'deki 15 yıllık kariyeri boyunca farklı fonksiyonlarda görevler üstlenen Yakup Aydilek, 2021 yılından bu yana İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı olarak, insanı odağa alan yenilikçi ve etkili stratejileri ile işin geleceğine uyum vizyonunun hayata geçmesine öncülük ediyor. Aydilek 01 Şubat 2025 tarihi itibariyle mevcut görevlerine ek olarak, Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan Eşarj'ın Genel Müdürü pozisyonuna atandı.

Yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2005 yılında mezun olan Aydilek, yüksek lisans eğitimini, Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel kariyer yolculuğuna Deloitte'da başlayan, çeşitli finansal ve denetim pozisyonlarında görev alan Aydilek, 2010 yılında Enerjisa Enerji ailesine katıldı. Şirketteki kariyeri boyunca, özelleştirme süreçleri, elektrik dağıtım bölgelerinin devralınması ve sistem geçişleri gibi kritik projelerde etkin bir rol üstlenerek, perakende iş birimi kapsamında birçok ekip ve fonksiyona liderlik etti. Yakup Aydilek, aynı zamanda iş dünyasındaki sosyal sorumluluk projelerine de aktif katkı sunuyor. GYİAD (Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı olarak dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca, Yeniden Biz Derneği Teknoloji Komitesi Başkanı olarak, iş hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılması için projeler geliştiriyor.

Aydilek, bugüne kadarki görevlerinde altını çizdiği yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın sektöründeki konumunu daha da ileriye taşıyacak. Türkiye'nin e-mobilite hedeflerine uyumlu olarak elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesinde stratejik adımlar atarak hem teknoloji yatırımlarına hem de müşteri odaklı çözümlere öncülük etmesi bekleniyor. - İSTANBUL