Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı - Haberler

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Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Yaklaşık 2 milyar dolarla 'günlük ihracat rekoru' kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, " Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Haberler

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