Yaklaşan Kurban Bayramı besicileri umutlandırdı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kurban Bayramı öncesi hayvan piyasasında yaşanan hareketlilik, besicileri umutlandırdı. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını pazar alanlarına getiren besiciler, bayram yaklaştıkça hareketliliğin daha da artmasını ümit ediyor.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşların uğrak yeri olmaya başlayan kurban satış yerlerinde, hareketlilik başladı. Bu yıl satışlardan umutlu olduğunu belirten besiciler, sabah saatlerinde pazar yerlerinde yerini aldı. Bu yıl birçok bölgede olduğu gibi pazar yerlerinde kesim ve et çekimi ücretleri belli oldu. Hayvanlarını kombinelerde veya mezbahanelerde kestirecek olan vatandaşlar bin 500 TL ödemek durumunda kalacak. Kesim sonrası elde edilen etlerini çektirmek isteyen vatandaşlar ise kilogram başı 5 TL ödeme yapacak.

Alıcıların en uygun şekilde sahip olmaya çalıştıkları kurbanlık fiyatları ise küçükbaş hayvanlarda bin 500 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler de 35 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar, tosunların fiyatları ise 40 bin TL'den 80-100 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Hayvan pazarının gözdesi "Paşa" oldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler arasında yer alan Mevlüt Turgut, "Paşa" adını verdiği 60 kiloluk koyunu ile pazarın en gözdesi oldu. Paşa'nın hem bakımına hem de beslenmesine özel önem verdiklerine değinen Turgut, "En kilolu hayvanımız Paşa adını verdiğimiz koyundu. Toplam Paşa 60 kilogramdadır. Paşa'ya özel bakım yaptık. Yemi fazla verdik. Cinsi de iyi. Her gün ayrı ayrı besledim onu. O da 60 çıkarak verdiğimiz yem ve besinlerin karşılığını verdi" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi