Son dakika haberleri | Yahyalı, rüzgarlı ve güneşli gün sayısı fazlalığıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını çekiyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurulan çok sayıda Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) 92 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Rüzgar geçiş bölgesi olmasının yanı sıra dağlık yapısı ve güneşli gün sayısı fazla olan ilçede, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar dikkati çekiyor.

Yüksek rakımlı dağlarındaki rüzgarın, bitki örtüsünü çeşitlendiren güneşin ve Aladağlar'dan gelen kar suyunun ekonomiye kazandırıldığı ilçede, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar her geçen yıl artıyor.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, AA muhabirine, yaklaşık 36 bin kişinin yaşadığı ilçenin yatırımlarla çok önemli bir enerji arz merkezi olduğunu söyledi.

Fosil yakıt kullanımının çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurularak ilçeye, alternatif enerji kaynaklarından rüzgar ve güneş santrallerinin yapıldığını anlatan Eyyüpkoca, yatırımların Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Eyyüpkoca, ilçenin Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan koridordaki konumu sayesinde rüzgar aldığını ve RES için yeterli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

İlçenin rüzgarlı gün sayısının fazlalığına dikkati çeken Eyyüpkoca, Yahyalı'da yıllık 253 milyon kilovatsaat elektrik üretme kapasitesine sahip 119 rüzgar enerjisi türbini yer aldığını kaydetti.

Eyyüpkoca, RES'ten üretilen enerjiyle 83 bin hanenin elektriğinin karşılandığını, yeni santrallerin inşasının da devam ettiğini söyledi.

Rotor çapı en büyük santral

Enerjisa Enerji tarafından yapımı devam eden RES'lerin farklı bir özelliğine değinen Eyyüpkoca, 163 metre rotor çapı ile Türkiye'de en büyük dünyada da sayılı santrallerden birinin, Yahyalı'da olacağını aktardı.

Eyyüpkoca, ilçedeki GES yatırımları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Yine ilçemiz yıl içinde ortalama güneşli gün sayısı bakımından güneş enerjisi santrali için uygun koşullara sahip. Şu ana kadar ilçemizde toplam 27 milyon kilovatsaat gücünde 64 bin 571 güneş enerjisi paneline sahip 10 santral kurulmuştur. Yine hane bazında elektrik karşılama gücüne baktığımızda bu santrallerden 9 bin hanemizin elektrik ihtiyacını gideriyoruz. GES'te ise yapımı devam eden ve kredilendirme aşamasında olan 35 bin 500 güneş enerjisi paneline sahip güneş enerjisi santralleri var."

İlçede 4 HES faaliyet gösteriyor

Yahyalı'nın enerji arzı çeşitliliği bakımından Türkiye'deki ender yerlerden biri olduğunun altını çizen Eyyüpkoca, Zamantı Irmağı üzerinde kurulu; yılda 445 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip 4 HES'ten de 144 bin hanenin elektriğinin karşılandığını söyledi.

Yatırımların ilçe halkına istihdam sağladığını da belirten Eyyüpkoca, "Küçük bir ilçeyiz ama hem kendimize hem de ülkemize yetiyoruz. Bu anlamda ülkemize verdiğimiz katkıdan dolayı gururluyuz. Gelecek yatırımlara baktığımızda kıvanç duyuyoruz. Güneş panelleriyle, rüzgar ve hidroelektrik santralleriyle ülkenin ekonomisine çok ciddi şekilde katkı sağlıyoruz ama bunu yeterli görmüyoruz. Yatırımcıların taleplerine baktığımızda Yahyalı'nın gelecekte enerji üssü haline geleceğine inancımız tam. Yatırımcıları buraya davet ediyoruz." diye konuştu.