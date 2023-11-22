Yahya Tekin Esatoğlu, Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne atandı

Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Yahya Tekin Esatoğlu atandı.

Sigorta Tahkim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Esatoğlu, 10 Ocak'tan bu yana müdür vekili olarak görev yapıyordu.

İstanbul doğumlu Esatoğlu, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989'da İstanbul Barosu'na kaydolarak avukatlık ruhsatını alan Esatoğlu, 1993'te sigorta sektörüne girdi, 1994'te TSEV Sigortacılık Eğitim Programı'nı mühendislik branşında bitirdi.

28 sene boyunca muhtelif sigorta şirketlerinde avukat, yönetici, hukuk direktörü olarak görev yapan Esatoğlu, bu süreç içinde Türkiye Sigorta Birliği Hukuk Komitesi'nde de 7 yıl görev yaptı.