Yahşihan Belediyesi İşçi Maaşlarını 12 Bin Lira Olarak Belirledi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurumlarında en düşük işçi maaşını 12 bin lira olarak belirlediklerini duyurdu. Türkyılmaz, asgari ücret artış oranının açıklanmasının ardından işçilerle bir araya gelerek maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkarmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurumlarında en düşük işçi maaşını 12 bin lira olarak belirlediklerini duyurdu.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, asgari ücret artış oranının açıklanmasının ardından işçilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Belediye olarak işçi maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkarmayı kararlaştırdıklarını aktaran Türkyılmaz, "İlçemizin gelişmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışarak en büyük rolü oynayan değerli mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 12 bin lira olarak belirledik. İlçemize ve işçilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.