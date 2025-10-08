Yağmurlar, Alaşehir'de Tarım Üzerinde Pozitif Etki Yaratıyor

Manisa'nın Alaşehir ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağmurun sakin ve düzenli bir şekilde yağmasıyla birlikte suyun toprağa işlemesi, tarım arazilerine can suyu oldu.

Alaşehir'de son günlerde etkili olan yağmur tarım arazilerini besleyip üreticilere nefes aldırdı. Yağışların ardından çiftçiler, özellikle zeytin ve üzüm bağlarında toprağı sürerek havalandırmaya başladı. Çiftçi Osman Karaoğlan, yağışların ürünler üzerindeki etkisini anlatarak, "Son yağışlar sakin sakin yağdığı için toprağı çok güzel nemlendirdi. Biz de bu fırsatı değerlendirip hem toprağımızı havalandırmak hem de otla mücadele etmek amacıyla zeytin bahçelerimiz ve üzüm bağlarımızda ızgara çekiyoruz. Bu yağışlar özellikle zeytinler için çok faydalı oldu. Kuraklık nedeniyle buruşmaya başlayan zeytinler yeniden canlanır, taneler irileşir. Rekolteye olumlu yönde etki eder. Ayrıca hasat sonrası üzüm bağları için de oldukça yararlı bir yağmur oldu" dedi.

Yağışların bölge genelinde herhangi bir olumsuzluk veya sel oluşturmadığı, toprağın suyu yavaşça emerek verimliliği artırdığı bildirildi. - MANİSA