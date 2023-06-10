Yağmurdan etkilenmeyecek ilaçlarla sarı pas hastalığı önlenebilir

Ülke genelinde bahar aylarında etkili olan yağmur nedeniyle, hububat tarımının yoğun yapıldığı bölgelerde görülen sarı pas hastalığının önüne, yağmurdan etkilenmeyecek zirai ilaçların kullanımıyla geçilebileceği bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, AA muhabirine, sarı pas hastalığının, buğday tarlalarında bahar aylarındaki sıcaklık ve yüksek nemden kaynaklandığını söyledi.

Bu hastalığın, kabarcıklar oluşturduğu yaprakları kurutarak, bitkinin gelişmesini engellediğini ifade eden Boyraz, "Sarı pas hastalığı, hububatta görülen bir mantar hastalığıdır. Bu mantarın turuncu renkte kendine has üreme yapıları vardır. Bu etkisinden dolayı, yapraklar fotosentez yapmadığı için başaklarda dane oluşmaz. Oluşsa da kalitesiz dane oluşur." dedi.

Hastalık ciddi verim kaybına neden olabiliyor

Boyraz, bitkinin hastalıktan etkilenme durumuna göre bir verim ve kalite kaybının ortaya çıktığını söyledi.

Sarı pas hastalığının gelişiminin, alt yapraklardan üst yapraklara doğru olduğunu vurgulayan Boyraz, "Eğer hastalık hemen başağın altındaki bayrak yaprağa ulaşmışsa çok ciddi derecede verim ve kalite kayıplarına neden olur. Çiftçilere, hastalığın bu yaprağa ulaşmadan önce ilaçlama yapmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Boyraz, hastalığın bayrak yaprağa ulaşması halinde yapılacak ilaçlamanın hiçbir faydasının olmayacağını aktardı.

Çiftçilerin ilaç seçimini iyi yapması gerekiyor

İklim ve hava koşullarına bağlı ilaçlamanın önemine de değinen Boyraz, şunları kaydetti:

"Eğer bayrak yaprağı sarı pas hastalığından kurtarırsak, ürünü de yüzde 60 civarında kurtarmış oluruz. Hastalık alt yapraklardan üst yapraklara geçiş yapıyorsa, iklim koşullarına bağlı olarak sürekli ilaçlama yapmak gerekiyor. Çiftçilerin bu noktada ilaç seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Sürekli yağmur yağan bölgelerde yapılacak ilaçlamalarda, yağmurdan etkilenmeyecek ilaçları tercih etmeleri lazım. Trakya, Çukurova ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki hububatın bu hastalıktan etkilendiğini, özellikle İç Anadolu'da hastalığın yavaş yavaş salgın yapma noktasına geldiğini ve hassas çeşitlerde çok ciddi derecede zararların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyoruz."

Boyraz, ekilen hububat çeşidinin hassasiyetine bağlı olarak bir ürün ve kalite kaybının ortaya çıkacağını, bunun ise hasat sezonundan sonra ortaya çıkacak bir durum olduğunu sözlerine ekledi.