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Yağlı Tohumlar Kooperatifinden ortaklarına kredi desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yağlı Tohumlar Kooperatifinden ortaklarına kredi desteği

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ortaklarına nakit kredi desteği veriyor.

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ortaklarına nakit kredi desteği veriyor.

Üreticilerin ve ortaklarının gübre, ilaç, tohum, yem, küspe, kömür gibi ekonomik ve indirimli fiyatlarla karşılayan Yağlı Tohumlar Kooperatifi bu kez de ortaklarına nakit kredi desteği veriyor. Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı "Ortaklarımızın ve üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ayçiçek ekim döneminin yaklaştığı bu günler de geçen yıl kooperatifimize ürün döken ortaklarımıza ton başına 500 - 750 TL. arasında nakdi kredi desteği vereceğiz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Manyas, Kredi, Tohum, İlaç, Ekonomi, Haberler

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