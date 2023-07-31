Sivas'ın tescilli doğal kaynak tuzu olan Fadlum tuzunun rekoltesinde düşüş bekleniyor. 2023 yılının ilk yarısının yağışlı geçmesi nedeniyle tuz üretim sezonu kısaldığını söyleyen üreticiler yıllık bin 500 ton olan üretim kapasitesinin bu yıl bin tona düşmesi bekliyor.

Yağışlar tuz hasadının düşüşüne neden oldu

SİVAS - Sivas'ın tescilli doğal kaynak tuzu olan Fadlum tuzunun rekoltesinde düşüş bekleniyor. 2023 yılının ilk yarısının yağışlı geçmesi nedeniyle tuz üretim sezonu kısaldığını söyleyen üreticiler yıllık bin 500 ton olan üretim kapasitesinin bu yıl bin tona düşmesi bekliyor.

Sivas'ta yerin 7 metre çıkarılan tuzlu kaynak suyundan üretilen Fadlum Tuzu hasadından bu yıl düşüş bekleniyor. Yerin altından çıkarılarak yapılan tuz havuzlarına dökülen tuzlu su, havanın ısınması ile su buharlaşarak tuz oluyor.

İçerisinde 84 mineral barındıran doğal kaynak tuzu, tamamen doğal yöntemler ile oluşuyor. Ülke genelinde yaşanan yoğun yağışlardan etkilenen tuz üreticiler, bu yıl rekoltede düşüş bekliyor.

"4 aylık üretim sezonumuz var"

Geleneksel yöntemlerle doğal tuz ürettiklerini ifade eden işletmeci Yunus Yılmaz, "Sivas ve çevresinde Fadlum Tuzu olarak bilinir. 150 yıldır üretim yapan bir yer burası. Daha önceden devlete aitti. 2000 yılında özelleşti, biz aldık. Yaz aylarında çıkar. 4 aylık üretim sezonumuz var. Geriye kalan aylarda da bakım ve tadilat oluyor. 11'nci aya kadar üretim yapıyoruz. Daha sonra da çıkan tuzlu suyu mevsim şartlarına göre depoluyoruz. Mayıs, Haziran gibi havuzların temizliği yapılıyor. Temizlikten sonra stokta birikmiş tuzlu suyu havuzlara bırakıyoruz. Güneş sayesinde buharlaşmadan dolayı doğal tuz elde ediyoruz" diye konuştu.

"Tamamen doğal yöntemlerle oluyor"

Tuzun oluşumuna müdahalede bulunmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Tamamen doğal yöntemlerle oluyor. Normal yeraltı tatlı suları kaya tuzuna uğruyor. Kaya tuzunu eriterek yüzeye tuzlu su olarak çıkıyor. Çıkan tuzlu suyu yaz mevsiminde havuzlara bırakıyoruz. Güneş sayesinde buharlaşma ile tuz oluşuyor. Biz oluşan tuzu kendi ekipmanlarımızla dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Biz sadece oluşumuna yön veriyoruz. 2 ila 3 gün kurutuyoruz, daha sonra paketliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bin ton civarında"

Yağmurların üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Yunus Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Tuzun üstüne su ilave ettiğinizde eriyor. Yağmur yağınca bunun tuzluluk oranı düşüyor, buharlaşması gecikiyor. Gecikince de üretim sezonumuz kısalıyor. Bu sene geç başladık. Şu anda havalar güzel, açığı kapatacağız diye düşünüyoruz. Normal şartlarda bin 500 tona kadar çıktığımız oluyordu. Bu sene yağmurlar çok yağınca, sezon kısalınca hedefimiz bin ton civarında."