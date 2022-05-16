Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir fiyatları düşüşe geçti - Haberler

BİNGÖL (İHA) - Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir fiyatları düşüşe geçti

SİİRT - Siirt'ten, Muş ve Bingöl yaylalarına gitmek için yollara düşen göçebelerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Bu yıl bol yağış aldığı için otlak alanların çok verimli olması nedeniyle peynir fiyatlarında düşüş yaşanacağı öğrenildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya gidecek göçebelerin bir kısmı ulaşırken, bir kısım göçebeler de sürüleriyle yollara düştü. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçebeler, bir hafta sonra yayla bölgesine ulaşacaklarını söyledi. Eruh bölgesinden gelen göçebeler, Siirt-Baykan- Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Sürüyle birlikte yol alan göçebeler, yaylaya kuracakları çadır gibi yüklerini eşeklerle taşırken, göçebelere sürü köpekleri de eşlik etti.

Yıllardır göçebelik yaptığını belirten Bahri Samsur, bu yıl bol yağışlar nedeniyle otlak alanların çok olmasından dolayı peynir fiyatlarının düşeceğini söyledi. Zorlu araziden geçerken günübirlik çadırları kurduklarını geceyi bulundukları arazide geçirdiklerini ve günün aydınlanmasıyla birlikte yol almaya devam ettiklerini dile getiren Samsur, "Biz Mardin Nusaybin'den geliyoruz Muş'a gideceğiz. Yaylaya çıkacağız. Yaylada 4 ay kalacağız ondan sonra yine Nusaybin tarafına gideceğiz. İlk bahar gibi oradan çıkıyoruz Muş'a kadar gidiyoruz. Peynir fiyatı düşecek yağmurlar bu sene çok yağdı, inşallah peynirin fiyatı da düşecek. Zorlu bir yaşam mücadelesi sürüyoruz. Göçebelik çok zordur tabi mecburuz yapacak bir şey yok işimizdir. Mecbur bu işi yapıyoruz" dedi.

"Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar gönül rahatlığı ile peynir alabilecektir"

Siirt Helvacılar çarşısında yıllardır peynircilik yapan esnaflar, otlat alanların bol olmasıyla peynir fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediklerini söyledi.

Bu sene yağan yağlarla otlak alanlarının arttığını ve yaylalardan bol miktarda peynir beklediklerini söyleyen peynir satıcısı Mustafa Toprakçı, peynir fiyatlarında düşüş beklediklerini dile getirdi. Toprakçı, "Peynir sektörü ile uğraşıyoruz. Dede'den toruna biz bu işi yapıyoruz. Yağışlar uzun sürdü, iyi oldu ama peynir geç geldi. İnşallah beklentimiz yağışların iyi olmasıyla fiyatların düşmesini bekliyoruz. İnanıyoruz ki fiyatların düşmesiyle vatandaşlar gönül rahatlığı ile peynir alabilecektir" dedi.

"İnşallah fiyatlar daha düşük olacak"

Peynir satıcısı Abdulkadir Toprakçı ise, "30 yıldır peynircilik yapıyorum. Yağan yağmurlarla peynir yeni gelecek. Göçerler yaylaya çıktı. Yayladan daha yeni peynir gelecek. 15 gün sonra peynir daha fazla gelecek. İnşallah fiyatlar daha düşük olacak" diye konuştu.