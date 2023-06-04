Yağışlar çilek verimini düşürebilir

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yağışlar nedeniyle çilekte verimin düşebileceğini söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlar sebebiyle çilek hasadının geciktiğini belirterek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 12 bin dönüm alanda çilek ekildiğini anlattı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 bin dönüm alanda 30 ile 35 bin ton arasında verim aldık. Güneşle verim artar aksi halde istediğimiz seviyeye gelemeyiz. Şu anda yer yer yağışlar devam ediyor. Bu da haliyle verimi düşürebilir. Önümüzdeki süreçte güneşli havaların gelmesiyle verim daha da üst seviyeye çıkabilir."

Kurşunlu Mahallesi'nde çilek hasadına devam eden çiftçilerden Rahmi Karaboğa, hasadın yaklaşık bir ay önce başladığını söyledi.

Karaboğa, 20 dönüm araziden 10-12 ton çilek toplandığını belirterek, güneşte çileklerin daha çok kızardığını anlattı.

İlerleyen süreçte verimin iki katına çıkabileceğine dikkati çeken Karaboğa, ihracat konusunda yüksek talep gösterildiğini kaydetti.

Karaboğa, "Rusya, Gürcistan ve Irak gibi ülkelerden talepler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde güneşin daha fazla kendisini göstermesiyle ürün verimi daha da artacaktır. Dönümünde bir ton alıyorsak iki tona çıkmaya başlayacak. Bu süreçte de ihracat yapmayı planlıyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de bu konuda başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.