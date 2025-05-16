Yağış Yetersizliği Sebze ve Meyve Fiyatlarını Olumsuz Etkiliyor

Yağış Yetersizliği Sebze ve Meyve Fiyatlarını Olumsuz Etkiliyor
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Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, hava koşullarındaki değişimlerin sebze ve meyve fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirterek planlı üretim ve seracılığın önemine dikkat çekti.

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, yağış yetersizliğinin sebze ve meyve fiyatlarını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarındaki hızlı ve beklenmedik değişimler tarladaki mahsulleri etkiliyor. Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, sebze ve meyve fiyatlarının olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtti. Bahar ve yaz aylarında yaşanan yağış eksikliğinin de üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Buluşan, çözümün planlı üretim ve seracılık olduğuna dikkat çekti. Buluşan, "Eskiden biz nisan ayında yaz geldi diye beklerdik, şimdi mayıs ayını gördük ama hala yazı göremiyoruz. İnsanların strese girdiği gibi mahsul de hava yüzünden tarlada strese giriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu ve ondan önceki don olayları da üreticimizi perişan etti. Zirai don bu sene Türkiye'yi etkiledi" şeklinde konuştu.

Buluşan, fiyat değişikliklerine çözüm için kapalı sistem ve seracılığın önemine dikkat çekerek, "Yapmak istediğimiz şu; bu ülkede planlı üretim gerekiyor. Planlı pazarı yapmadığımız takdirde başka türlü iklim şartlarına uyum şansımız yok. Hava şartlarına göre üretim yapmak zorundayız. Artık sebze üretiminde kapalı sistem yani sera büyük bir önem taşıyor. Mesela tarladaki ürünün daha yetişmesine bir ay varken, serada yetişen bir ürünün büyümesi daha hızlı ve devamlılığı daha kolay. Planlı üretim ve planlı pazar yaparsak ne soğan, ne patates, ne yeşillik hiçbir ürün olması gereken fiyatın üstüne çıkmaz, beklenen fiyatın altında da kalmaz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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