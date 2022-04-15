Yabancıya konut satışında rekor; 14 bin 344 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, yabancıya konut satışında ise ocak-mart döneminde 14 bin 344 adetle tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldığını söyledi.

Sabbağ, martta konut satışlarının tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 20,6 artarak 134 bin 170'e ulaştığını, bu rakamın artan fiyatlara ve yüksek faiz oranlarına rağmen konut yatırımına olan güveni gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de konut ihtiyacının hala fazla olduğunu dile getiren Sabbağ, "Son dönemde TÜİK istatistiklerine göre kiracılık oranı artmış durumda. Yatırım amacının dışında özellikle yeni evlilikler, üniversite mezuniyetleri, boşanmalar, gençlerin tek başına yaşama isteği gibi kriterler eve talebi canlı kılıyor. Yatırımcılar konut yatırımıyla enflasyona karşı kendilerini koruyor" dedi.

Yılın ilk çeyreğinde konut satışlarının yüzde 21,7 artarak 320 bin 63 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Sabbağ, bu verinin, insanların maliyetlerdeki yükselişler nedeniyle bir an önce konut sahibi olmak istemesini gösterdiğini anlattı.

"YABANCILARIN ÜLKEMİZE GÜVENİ DEVAM EDİYOR"

Hakan Sabbağ, Türkiye'nin sahip olduğu özellikler sayesinde her zaman yabancı yatırımcı çekebildiğini belirterek, özellikle konutta son yıllarda dünyanın parlayan yıldızı olduklarını söyledi.

Yabancıya konut satış rakamlarının martta yüzde 31, ilk çeyrekte ise yüzde 45,1 arttığına dikkati çeken Sabbağ, şu açıklamalarda bulundu:

"Ocak-mart döneminde 14 bin 344 adetle tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Türkiye bu alanda rekor kırdı. Bu veriler, yabancıların ülkemize olan güvenini gösteriyor. Türkiye her zaman yabancı yatırımcı çekebiliyor. Özellikle konutta ülkemizde hem yatırım hem de oturum amaçlı alım yapan önemli bir yabancı sayısı var. Ayrıca mart ayında Rusların konut alımına bakarsak yüzde 30,5'lik artış görüyoruz. Yani ortalamanın paralelinde. Söylemlerin aksine bir azalış görmüyoruz."

"MARTTA SATIŞLARIMIZ YÜZDE 35 ARTTI"

Akzirve Satış Müdürü Sabbağ, Topkapi 29 projesinde satışlarının martta yüzde 35 arttığını belirterek, önemli bir hareketlilik gördüklerini bildirdi. Sabbağ, İstanbul'un en çok değerlenen ve en merkezi noktası Topkapı'da hayata geçirdikleri projeye yabancıların da hayli ilgili olduğunu, satışlarındaki yabancı payının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Topkapı 29 projesinin konuttan ticari ünitelere, sosyal donatı alanlarından AVM'lere ve sağlık kompleksine kadar farklı alanlarıyla dikkat çektiğini ve bu nedenle ilgi gördüğünü vurgulayan Sabbağ, "Projemiz ideal bir yerleşim ve tüm ihtiyaçlara cevap veren yepyeni bir ekosistem olarak tasarlandı. Bu nedenle yerli yatırımcıların olduğu kadar yabancıların da yoğun ilgisiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi