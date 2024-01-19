Yabancılara Konut Satışları 2023'te Yüzde 48,1 Azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 48,1 azalarak 35 bin 5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ile 2023 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yabancılara 35 bin 5 konut satıldı. Yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48,1 azaldı.

Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara konut satışı illere göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı 12 bin 702 satışla Antalya aldı. Bu kenti 11 bin 229 konut satışıyla İstanbul, 3 bin 16 konut satışıyla Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2023'te ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 azalarak 2 bin 64 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 796 konutla İstanbul yer aldı. İstanbul'u 609 konutla Antalya, 230 konutla Mersin izledi.

Rusya vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldı. Rusya'yı, 4 bin 272 konutla İran ve 1917 konutla Irak vatandaşları takip etti.

Aralık 2023'te ise Rusya vatandaşları Türkiye'den 527 konut aldı. Rusya vatandaşlarını 205 konutla İran, 113 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları Aralık 2023'te azaldı

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 azalarak 6 bin 42 oldu. Geçen yıl gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2022'ye göre yüzde 36,6 azalışla 177 bin 748 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 4,4, 2023'te yüzde 14,5 oldu.

Aralık ayındaki ipotekli satışların 1831'i, 2023 yılındaki ipotekli satışların ise 53 bin 455'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları, Türkiye genelinde 2023 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 azalarak 132 bin 535 oldu. Geçen yıl gerçekleşen diğer konut satışları ise 2022'ye göre yüzde 13 azalışla 1 milyon 48 bin 178 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı aralık ayında yüzde 95,6, 2023'te yüzde 85,5 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 51 bin 243'e düştü. İlk el konut satışları 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 379 bin 542 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı aralık ayında yüzde 37, 2023'te yüzde 31 oldu.

İkinci el konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,9 azalışla 87 bin 334 oldu. İkinci el konut satışları 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 846 bin 384 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık 2023'te yüzde 63, 2023'te yüzde 69 oldu.

Türkiye genelinde 2023 yılında kadınlar yüzde 32,8 payla 401 bin 933, erkekler yüzde 56,3 payla 690 bin 438 konut satın alırken, yüzde 1,6 payla 19 bin 610 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.

(Bitti)