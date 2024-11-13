Yabancılara Konut Satışı Ekim'de Düşüşte

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı sonu itibarıyla bu yıl yabancılar Türkiye'den toplam 19 bin 212 konut alırken, geçen seneye göre yüzde 37,2'lik düşüş oldu. Yabancılar bu yıl en çok Antalya'dan konut alırken, Ruslar ilk sırada yer alıyor.

TÜİK'in ekim ayı sonu itibarıyla 2024 yılı 10 aylık dönemi konut satış verilerine göre, Türkiye'de yabancılara konut satışı geçen yıl olduğu gibi sert düşüş yaşıyor. Türkiye'de yabancılara konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalıp, 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul, 148 ile Mersin oldu. Ülke uyruklarına göre ekim ayında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

10 AYDA 19 BİNİ AŞTI

Türkiye'de yabancılara konut satışları ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalıp 19 bin 212'de kaldı. 10 aylık toplamda yabancıların konut alımında en çok tercih ettikleri, il Antalya oldu. Geçen yılın aynı döneminde 11 bin 303 konut satışı yapılan Antalya'da bu yıl rakam 6 bin 740'a düştü. İkinci sıradaki İstanbul'da ise geçen sene aynı dönemde 9 bin 723 olan yabancılara konut satışı bu yıl 6 bin 703'te kaldı. Yabancıların en çok konut satın alımı yaptığı diğer iller sırasıyla Mersin 1692, Ankara 497, Yalova 468, Bursa 461, Aydın 318, İzmir 308, Muğla 299, Sakarya 294.

RUSLARDA DÜŞÜŞ

Ülke uyruklarına göre 10 ayda en çok konut alımı yapan ülke vatandaşları yine Ruslar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 396 konut alan Ruslar, bu yıl Türkiye'den 4 bin 8 konut satın aldı. Rusları takip eden diğer ülkeler ise İran 1727, Ukrayna 1290, Almanya 1042, Irak 1011, Kazakistan 878, Azerbaycan 682, Suudi Arabistan 520, Çin 482, İngiltere 419 şeklinde sıralandı.

DOLAR BAZINDA ARTIŞ, SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Üyesi, Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, geriye dönüp bakıldığında yabancılara konut satışının 29 aydır yıllık bazda düştüğünü dile getirdi. Yabancılara konut satışında en son artışın 2022 Haziran'da yaşandığını belirten Özgün, "O tarihten sonra düşüşün başlamasının birinci sebebi, o dönemde konut fiyatlarının çok hızlı artmasıydı. Yıllık fiyat artışları yüzde 170'i aşmıştı. Fiyatların dolar bazında da artması yabancı yatırımcıların Türkiye'den konut alımını düşürdü. Çünkü hem yatırım hem de oturum amaçlı fiyatlar yüksek gelmeye başlamıştı. Aradan geçen sürede konut fiyatlarındaki artış oranı düşse de bazı gerekçeler nedeniyle satış adedinde istenilen artış yaşanmadı" dedi.