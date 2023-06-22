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Yabancılar Haftalık Bazda En Yüksek Hisse Senedi Alımını Gerçekleştirdi

Yabancılar Haftalık Bazda En Yüksek Hisse Senedi Alımını Gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 313,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 313,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Haziran haftasında net 313,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 16,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Haziran itibarıyla 23 milyar 180,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Haziran itibarıyla 23 milyar 132,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 916,6 milyon dolardan 893,1 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 63,3 milyon dolardan 66,7 milyon dolara çıktı.

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Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

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