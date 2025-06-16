Yabancılar Çarşısı'nda Yaz Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Samsun'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Yabancılar Çarşısı'nda 500 esnaf, gözünü yaz sezonuyla birlikte gelecek gurbetçilere çevirdi. 2 bin kişilik istihdamla bölge ekonomisine can veren çarşıda, bu yıl geçen sezona göre daha yüksek ticaret hedefleniyor.

Bin 16 dükkandan oluşan ve 2 bin kişilik iş gücüne sahip Yabancılar Çarşısı'nda esnaf, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk beklentisine girdi. Geçen sezon beklenen ticaret hacmini yakalayamayan esnaf, bu yıl ürün yelpazesini genişleterek sezona hazırlandı.

"Geçen sezonu telafi etmek istiyoruz"

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, esnafın bu sezona büyük umutla hazırlandığını belirterek, "Geçen sene ticaret beklentimizin altında kaldı. Bu yıl ürün çeşitliliğini artırdık, çarşımızı daha elit hale getirdik. Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik bize bu sezonun daha verimli geçeceğini gösteriyor. Hedefimiz, geçen yılın çok üzerine çıkmak" dedi.

Yabancı turistlerden beklenen ilgiyi henüz göremediklerini belirten Sayın, "Gurbetçiler her yıl çarşımıza ilgi gösteriyor. Bu yıl da yurt dışından gelen yerli turistlerin alışverişlerimizde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Döviz kurlarındaki dalgalanma geçen yıl bizi etkilemişti, bu yıl daha iyi olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları tamam

Esnaf, yeni sezon ürünlerini tezgahlara yerleştirmeye başladı. Kıyafetten hediyelik eşyaya, gıdadan ev eşyasına kadar çok sayıda ürün grubunun yer aldığı çarşı, yerli ve gurbetçi turistlerin uğrak noktası olmayı bekliyor. - SAMSUN