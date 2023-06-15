Yabancılar, 261,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye'de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 261,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancılar, 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 261,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Haziran haftasında net 261,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 25,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Haziran itibarıyla 23 milyar 180,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 27,8 milyon dolardan 916,6 milyon dolara ve ŞBS stokları da 72,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara indi.