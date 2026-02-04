Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Haberler

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların hızla artmasının ekonomi programına duyulan güveni gösterdiğini açıkladı. Suudi Arabistan ile imzalanan 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşması ile birlikte, 2025'in ilk 11 ayında yabancı yatırımların yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların hızının arttığını ve bunun, ekonomi programına artan güveni gösterdiğini bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşmasını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu, ekonomi programımıza artan güveni gösteriyor" ifadesini kullanan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların, 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine 2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi, yeşil dönüşümü hızlandıracak, enerji güvenliğini artıracak ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacak. Programımızın son aşamasındayız, kalıcı fiyat istikrarını sağlarken sürdürülebilir yüksek büyüme için temelleri atıyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
