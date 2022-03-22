Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de YUVAM hesabı açabilecek - Haberler

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Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de YUVAM hesabı açabilecek

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de YUVAM hesabı açabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ'de yapılan değişiklikle, YUVAM hesaplarına geçiş için daha önce yurt dışı yerleşik vatandaşlara tanınan imkanlar, bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu doğrultuda Tebliğ'in amaç cümlesi de değiştirildi. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan şirketler; bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürebilecek.

Kapsamın genişletilmesiyle Tebliğ'e yurt dışında yerleşik kişilerin tanımı eklenirken, YUVAM hesabının karşılığı da genişletilen içeriğiyle yeniden düzenlendi.

???????Öte yandan tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Cumhuriyet, Gazete, Tebliğ, TCMB, Ekonomi, Haberler

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