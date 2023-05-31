Yabancı Şirketler Çin'deki İş Ortamından Memnun

Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğunun ülkedeki elverişli iş ortamından memnun olduğunu ve piyasaya büyük güven duyduğunu ortaya koyan bir anket yapıldı. Ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 97'si, Çin'in yabancı yatırımı teşvik politikalarından memnun olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Yakın zamanda yapılan bir anket, Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğunun ülkedeki elverişli iş ortamından memnun olduğunu ve piyasaya büyük güven duyduğunu ortaya koydu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) yetkilisi Wang Linjie Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 97'sinin, Çin'in geçen yılın dördüncü çeyreğinden günümüze kadar açıkladığı yabancı yatırımı teşvik politikalarından memnun olduklarını belirtti.

Wang, Çin'in iş ortamını iyileştirmeye, sanayi ve tedarik zincirlerini güçlendirmeye ve sınır ötesi ticareti kolaylaştırmaya devam etmesiyle, yabancı şirketlerin Çin pazarının sunduğu olanaklar konusunda iyimser kaldığını belirtti.

CCPIT'nin aynı gün açıkladığı bir rapora göre yabancı şirketler, Çin'deki gelişimleri hakkında iyimserliğini koruyor ve ankete katılanların yüzde 90'ından fazlası yatırım getirilerinin önümüzdeki beş yılda sabit kalmasını ya da artmasını bekliyor.

Anket, yabancı şirketlerin Çin'deki ticari operasyonlarını genişletme konusunda güçlü bir irade sergilediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 70'inden fazlası, Çin'deki sanayi zincirlerini daha da yerelleştireceklerini yahut mevcut durumu koruyacaklarını dile getirdi.

Anket, yabancı yatırımların başlıca adreslerinin Yangtze Nehri Deltası, İnci Nehri Deltası ve Çin'in güneybatısındaki Chengdu ve Chongqing kentleri olduğunu gösterdi.