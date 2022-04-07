Yabancı misyon temsilcileri MÜSİAD iftarında bir araya geldi

Türkiye'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, derneğin yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu iftar programına, 40 ülkeden büyükelçi, başkonsolos, ticari ateşe ve farklı görevlerdeki yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Açıklamada, iftar programındaki konuşmasına yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ticari diplomasi alanındaki çalışmalarına değindi.

MÜSİAD'ın ticari ve kültürel diplomasiye destek olduğunu aktaran Asmalı, gerçekleştirilen faaliyetlerle ülkeler arası iş birliklerine önemli katkı sağlandığını kaydetti.

Asmalı, MÜSİAD'ın uluslararası çalışmalarıyla Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasına doğrudan katkı sağladığını belirterek, ekonomik hedeflere ulaşmak için bölgesel ve küresel barışın önemine işaret etti.

"Bölgesel ve küresel barış tesis edilmeden ekonomik hedeflere ulaşılması asla mümkün değildir" ifadesini kullanan Asmalı, derneğin, uluslararası çalışmalarıyla çok yollu diplomasiyi etkin bir şekilde uygulayan küresel bir sivil toplum kuruluşu olduğunu aktardı.

Asmalı, kriz bölgelerine ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalara yönelik projelere destek vererek insani diplomasiye, ekonomik ilişkileri geliştirerek ticari diplomasiye, ülkeler arasındaki iş birliklerine katkıda bulunarak kültürel diplomasiye destek verdiklerini kaydetti.

"Sistemin değişimi için hep beraber çalışmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz"

Mahmut Asmalı, adalet üretemeyen mevcut uluslararası sistemin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için hep beraber çalışmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Merhametini yitirmiş bir dünyada merhametin ve vicdanın sesi olmak zorundayız. Filistin, Keşmir, Yemen, Suriye ve Ukrayna'da milyonlarca insan mağdur, mazlum, muhacir veya mülteci konumunda. Bir nefret suçu olan İslam karşıtlığı veya İslamofobi salgın gibi batı ülkelerinde yayılıyor. Kısacası, insanlık barış, adalet ve merhamete muhtaç. Evet, daha adil bir dünya mümkün. Yeter ki samimi olarak bunu isteyelim ve hep beraber bunun için gayret edelim."

"Muhtemel yeni ihracat pazarlarının tümüne talibiz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye'nin rekabetçi ve kaliteli üretim gücüyle Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talip olduğunu belirterek, 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve MÜSİAD Expo 2022 ile Türkiye'nin küresel ticaret ağını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'nin rekabetçi ve kaliteli üretim gücünden, sahip olduğu teknik altyapı ve farklı sektörlerdeki nitelikli iş gücü imkanından bahseden Asmalı, "İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz." ifadesini kullandı.