Yabancı Kontrollü Girişimlerin Cirodaki Payı Yüzde 12,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin toplam cirodaki payı yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet olarak öne çıktı. Almanya ve ABD, yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında en büyük paya sahip olan ülkeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

TÜİK, 2021 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini bugün açıkladı. Avrupa İş İstatistikleri'ne, Avrupa Parlamentosu'na ve Konsey Yönetmeliği'ne uygun olarak derlenen istatistiklere göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 bin 154 iken 2021 yılında 6 bin 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında yüzde 13,8 iken 2021 yılında ise yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI YABANCI KONTROLÜNÜN EN YOĞUN OLDUĞU FAALİYET OLDU

Tütün ürünleri, imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları olarak gerçekleşti.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİMLERDE ALMANYA BAŞI ÇEKTİ

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD oldu. Yabancı kontrollü 6 bin 111 girişimden bin 25 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.