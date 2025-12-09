Haberler

Toplam cironun yüzde 12,8'i yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında yabancı kontrolündeki girişim sayısının 10 bin 265'e ulaştığını açıkladı. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı ise yüzde 12,8 olarak belirlendi. Tütün ürünleri imalatı, yabancı kontrolünün en yoğun olduğu sektör oldu.

Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2022 yılında 9 bin 287 ve 2023 yılında 10 bin 265 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2022 yılında 9 bin 287 ve 2023 yılında 10 bin 265 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2022 yılında yüzde 12,7, 2023'te ise yüzde 12,8 oldu. Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanlar sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2022 yılında yüzde 5,0, 2023'te ise yüzde 5,1 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı, 2023 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 43,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük paya sahip ülke Almanya oldu

Yabancı kontrollü 10 bin 265 girişimden bin 266 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2023 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,8 oldu. ABD kontrolündeki 965 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,2 iken Birleşik Krallık kontrolündeki 706 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
